Двое граждан России и Армении получили длительные сроки по обвинению в шпионаже и госизмене

Ростовский областной суд признал, что Арарат Хачатрян и Денис Лобов участвовали в контрабанде из России на Украину деталей к комплексам С-300.

Гражданин Армении получил 10 с половиной лет лишения свобода, а россиянин 9 лет и 5 месяцев. Суд постановил, что они оба действовали в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса.