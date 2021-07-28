Бывшая солистка группы «Ленинград» подала иск к музыканту Сергею Шнурову на 19 миллионов рублей

В Хамовнический суд Москвы обратилась Алиса Вокс. Именно с ней группа Сергея Шнурова записала самые известные песни «Ленинграда» последнего времени, в числе которых «Экспонат» и в «В Питере – пить». Как рассказал агентству ТАСС адвокат Вокс, она требует от Шнурова 19,5 миллиона рублей за то, что «Ленинград» продолжает исполнять 39 треков, в создании которых принимала участие певица, после ее ухода из группы. По словам адвоката, Алиса Вокс пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, однако представители Шнурова прислали договор об отчуждении песен, согласно которого за каждую певице было выплачено по одной тысяче рублей.

В 2019 году Сергей Шнуров заявил, что закрыл группу «Ленинград» как проект, который себя реализовал.