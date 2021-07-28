Коллеги Доброхотова считают, что дело о клевете используется для давления на журналиста

Коллеги журналиста Романа Доброхотова, к которому сегодня утром пришли с обыском, считают, что дело о клевете используется для давления на журналиста. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист издания The Insider* Анастасия Михайлова.

«Суть обвинений мы узнаем, судя по всему, позже. Но, как мы понимаем, это какое-то странное дело о клевете. Такие дела возбуждают, когда ищется формальная причина, чтобы возбудить дело, как в случае с Романом Баданиным, когда у него дело о клевете на Трабера. Этому делу три или пять лет, сроки давности почти истекли, его сейчас вспоминают, чтобы проводить обыски и оказывать давление. Это такого же плана дело, которое используется, чтобы напугать Романа» – считает Михайлова.

Она отметила, что сотрудники издания, как и адвокаты, пока не ознакомлены с материалами дела. «Он с редакцией не связывался, мы довольно быстро связались с адвокатами, адвокат только едет, поэтому все, что мы знаем, это анонимные телеграм-каналы и заявления адвокатов той стороны» – заключила Михайлова.

Сегодня утром к главному редактору издания The Insider пришли с обыском. Позже стало известно, что в отношении Романа Доброхотова возбуждено дело о клевете на журналиста из Нидерландов, Макса Ван дер Верффа. Об этом журналистам сообщила его адвокат Сталина Гуревич. Ван дер Верфф – автор документального фильма о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге. В расследовании The Insider утверждалось, что Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Министерства обороны деньги за распространение информации о сбитом самолете.

* – российские власти считают иноагентом