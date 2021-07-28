Смертность от коронавируса в мире, по данным ВОЗ, за минувшую неделю выросла почти на 20%

Растут не только показатели смертности, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Только за одну неделю заражаемость опасным вирусом выросла почти на 8%. Таким образом прирост новых случаев инфицирования составил почти 4 миллиона человек, а летальности – почти 70 тысяч.

Наиболее остро проблема смертности стоит в Юго-Восточной Азии, где умерло на треть больше людей, чем неделей ранее, и Америке, где в процентном соотношении зафиксирован аналогичный прирост.

При этом в США зарегистрированы и самые высокие темпы заражаемости. Далее следуют Бразилия, Индонезия, Великобритания и Индия.

Снижение заболеваемости Всемирная организация здравоохранения отмечает в Африке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Прирост в каждом из регионов не превышает 10%.

А вот наименьший прирост смертности отмечен в Европе. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС удалось вакцинировать 70% взрослого населения. Она также призвала граждан продолжать кампанию иммунизации.

Согласно данным ВОЗ, новый «дельта» штамм вируса, который известен с октября прошлого года, расширил свою географию до 132 стран мира.