Международная федерация тенниса не может лишить аккредитации на Олимпиаде журналиста по просьбе Даниила Медведева

Международная федерация тенниса не может лишить аккредитации на Олимпиаде журналиста по просьбе россиянина Даниила Медведева, — сообщает ТАСС.

В пресс-службе Федерации сказали, что корреспонденты имеют право спрашивать что угодно и посоветовали обратиться за дополнительными комментариями в Международный Олимпийский комитет.

Даниил Медведев обратил внимание на то, что журналист из Чили назвал форму российских спортсменов на Олимпиаде мошеннической. В свою очередь, Карен Хачанов отметил, что иностранные корреспонденты задают провокационные вопросы про флаг.

Напомним, из-за санкций российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы. На соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России.