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10:06, 28 июля 2021

Международная федерация тенниса не может лишить аккредитации на Олимпиаде журналиста по просьбе Даниила Медведева

Международная федерация тенниса не может лишить аккредитации на Олимпиаде журналиста по просьбе россиянина Даниила Медведева, — сообщает ТАСС.
В пресс-службе Федерации сказали, что корреспонденты имеют право спрашивать что угодно и посоветовали обратиться за дополнительными комментариями в Международный Олимпийский комитет.
Даниил Медведев обратил внимание на то, что журналист из Чили назвал форму российских спортсменов на Олимпиаде мошеннической. В свою очередь, Карен Хачанов отметил, что иностранные корреспонденты задают провокационные вопросы про флаг.
Напомним, из-за санкций российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы. На соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России.


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