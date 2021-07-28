В отношении главного редактора интернет-издания Инсайдер возбуждено дело о клевете на журналиста из Нидерландов, Макса Ван дер Верффа — сообщила агентствам адвокат последнего Сталина Гуревич. Она утверждает, что подала заявление в правоохранительные органы, после чего была проведена экспертиза.

Голландский журналист — автор документального фильма о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге. Издание Инсайдер утверждало, что Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Министерства обороны деньги за распространение информации о сбитом самолете.

Напомним, Инсайдер был включен на минувшей неделе в список СМИ-иноагентов. Сегодня главный редактор издания Роман Доброхотов сообщил об обысках в своей московской квартире. У его коллег, в частности, у Сергея Ежова, пока крайне мало информации о происходящем.

Ранее Роман Доброхотов заявлял, что Инсайдер продолжит работу и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку издание зарегистрировано в Латвии.

