В Женеве сегодня состоятся росийско-американские консультации по стратегической стабильности

В поиске нового подхода к контролю над вооружениями Москва и Вашингтон, вероятно, столкнутся со старым требованием России о том, чтобы США перестали препятствовать ограничениям своей противоракетной обороны, что русские рассматривают как долгосрочную угрозу, а американцы — как средство сдерживания войны, пишет накануне встречи в Женеве американская пресса. Прорывов от женевской сессии в США не ожидают, но консультации, вероятно, приведут к дополнительным переговорам. В отличие от прошлых договоров в области стратегической стабильности, сегодня речь идет не только о ядерном оружии, но и новых технологиях, такие как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект и космическое оружие, которыми занимаются не только США и Россия, но и стремительно прогрессирующий в этой области Китай. Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Москва согласилась ограничить так называемое нестратегическое ядерное оружие, на которое не распространяется СНВ-3. Некоторые эксперты по контролю над вооружениями считают, что это представляет возможность компромисса.

Президенты США и России договорились возобновить переговоры по стратегической стабильности на своей встрече в Женеве в середине июня.