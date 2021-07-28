Главный редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов не выходит на связь после сообщений об обысках в его квартире

Сегодня рано утром он написал в Twitter, что к нему пришла полиция. Подробностей о следственных действиях до сих пор никаких нет.

Коллеги Доброхотова утверждают, что он завтра собирался улететь из России.

Инсайдер несколько дней назад был включен Минюстом в список СМИ-иноагентов. Само издание пишет, что поводом к обыску у Доброхотова могло стать дело о клевете, возбужденное весной по заявлению голландского журналиста, который, по версии Инсайдера, сотрудничал с ГРУ и российским оборонным ведомством.