Компания Moderna сообщила, что ее партнеры по производству вакцины за пределами США столкнулись с проблемами

Компания Moderna сообщила, что ее партнеры по производству вакцины от коронавируса за пределами Соединенных Штатов столкнулись с проблемами. Они привели к корректировкам сроков доставки препарата.

Как отмечает агентство Bloomberg, возникли некие трудности с лабораторными испытаниями, проблемы удалось решить, однако выпуск вакцины на зарубежные рынки замедлился.