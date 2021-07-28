Российские пловцы завоевали серебро олимпиады на эстафете 4 по 200 метров вольным стилем

Первое место заняли британцы, а третье австралийцы. Это третья медаль в плавании на Олимпиаде у российской команды.

Мужской финал в личном многоборье по спортивной гимнастике состоится сегодня на Олимпиаде в Токио. За медали будут бороться россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян. Напомню, что наши гимнасты выиграли командное многоборье впервые за 20 лет. Артур Далалоян отметил, что почти восстановился после травмы и выразил надежду на удачное выступление.

Напомним, накануне российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Японии, на втором месте американцы, на третьем китайцы. Россияне занимают четвертую строчку.