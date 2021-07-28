В США впервые на государственном уровне вводится обязательная вакцинация

С сегодняшнего дня прививки от своих сотрудников требует Департамент по делам ветеранов.

Департамент по делам ветеранов США является крупнейшей интегрированной системой здравоохранения в стране: 171 медицинский центр и более тысячи амбулаторных пунктов предоставляют услуги 9-ти миллионам американских ветеранов. Являясь также одним из крупнейших федеральных работодателей в США, Департамент по делам ветеранов стал первым федеральным ведомством, которое ввело требование об обязательной вакцинации — начиная с сегодняшнего дня, у сотрудников будет 8 недель на то, чтобы сделать вакцину. В противном случае им грозят штрафы вплоть до увольнения. Требование распространяется на тех, кто непосредственно контактирует с пациентами — это 115 тысяч врачей, стоматологов, медсестер, фельдшеров и некоторых специалистов. И несмотря на то, что текущий уровень вакцинации в Департаменте является одним из самых высоких по стране — около 70%, недавно произошли вспышки среди персонала медицинских центров в Балтиморе, Орландо и Чикаго, что привело к смерти четверых сотрудников, которые не были вакцинированы.

Обязательной вакцинации требуют и в Нью-Йорке – там привиться от коронавируса должны будут госслужащие