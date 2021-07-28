Главред The Insider Доброхотов сегодня планировал уехать из России

Главный редактор интернет-издания «Инсайдер», которое власти считают иностранным агентом, написал на своей странице в социальной сети Twitter, что к нему в квартиру на Литовском бульваре стучится полиция. Он также отметил, что ему не помешал бы адвокат. «Правозащита Открытки» в своем Телеграм-канале сообщила, что по адресу уже едет юрист Оксана Опаренко. Интернет-изданию РБК она пояснила, что пока не обладает никакой информацией по случившемуся. Связаться с самим Доброхотовым Эху не удалось, его телефон выключен. Вместе с тем коллега журналиста Сергей Ежов рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что причиной могли стать планы главного редактора отправиться заграницу.

«Известно только то, что у самого Романа и его родственников проходят обыски. Сведений достоверных, с чем они связаны, нет. Могу только сказать, что сегодня Роман должен был вылетать из России, может быть силовики подумали, что он хочет покинуть страну и решили действовать быстро. Думаю, скоро мы все узнаем» – сообщил Ежов.

В конце прошлой недели Минюст включил интернет-издание в список СМИ-иностранных агентов. Вместе с тем сам Доброхотов сразу же сообщил, что не будет выполнять требования государства о специальной маркировке материалов.

Сайт «Инсайдер» работает уже около восьми лет. Его основная направленность – журналистские расследования, самыми известными из которых стали публикация о крушении малазийского «Боинга» и отравлении политика Алексея Навального.