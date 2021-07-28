Минтруд вынес на общественное обсуждение инициативу об установлении в России Дня Отца

Его предлагают отмечать в третье воскресенье октября. Почему выбран именно этот день, не уточняется. В министерстве считают, что новый праздник повысит социальную значимость отцовства.

Отметим, что в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября отмечается День Матери.