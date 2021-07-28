В жилом доме в Барнауле произошел взрыв газа

По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования. Пострадали женщина и ребенок. Они госпитализированы. Из дома пришлось эвакуировать более 30 жильцов. После обследования здания будет принято решение, смогут ли они вернуться в свои квартиры.