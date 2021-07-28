Зарегистрировано почти 70 тысяч летальных исходов. Особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.
Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе 3 миллиона 800 тысяч человек, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Смертность от коронавируса выросла в мире за неделю более чем на 20% — сообщает ВОЗ
Зарегистрировано почти 70 тысяч летальных исходов. Особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.