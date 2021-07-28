Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке повлиять на выборы в Конгресс, которые пройдут в следующем году

Сославшись на данные разведки, он сказал, что Россия распространяет дезинформацию. Байден предупредил спецслужбы о возможности настоящего военного конфликта, к которому могут, в частности, привести кибератаки.

Напомним, сегодня в Женеве должны состояться росийско-американские консультации о стратегической стабильности.