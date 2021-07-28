Российско-американские переговоры по стратегической стабильности должны пройти сегодня в Швейцарии

Это первая подобная встреча при нынешней администрации президента США.

Новый раунд диалога между двумя странами пройдёт в Женеве в развитие договорённостей, которых достигли президенты России и США на очной встрече, которая прошла там же в середине июня. Межведомственные делегации сторон возглавят заместитель главы МИД Сергей Рябков и первый зам госсекретаря Уэнди Шерман.

Ранее в Министерстве иностранных дел объявили, что на встрече обсудят перспективы контроля над вооружениями. После очной встречи с президентом Владимиром Путиным, глава Белого дома говорил, что Москва и Вашингтон договорились работать над крупным соглашением в этой сфере.

По итогам того саммита обе стороны подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Тогда же Владимир Путин отметил, что Россия и США несут особую ответственность за стратегическую стабильность.

Также российский президент отмечал, что ему удалось договориться с американским коллегой о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он истекает в феврале 2026-ого года.