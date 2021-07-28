Глава Минобороны Израиля обсудит со своим французским коллегой в Париже ситуацию вокруг шпионской программой Pegasus

Ранее разразился скандал, связанный с возможной прослушкой французского президента Эмманюэля Макрона с помощью разработанного в Израиле ПО.

В израильском военном ведомстве уверяют: поездка министра обороны Бени Ганца в Париж была запланирована еще месяц назад. В частности, в качестве тем называются ядерная сделка с Ираном и кризис в Ливане. Однако недавний скандал придал встрече с министром вооруженных сил Франции дополнительный подтекст.

Почти два десятка зарубежных СМИ опубликовали расследование, в котором утверждается, что как минимум за 50 тысячами человек по всему миру следили с помощью израильской системы Pegasus. По данным британской газеты Guardian, целями слежки могли быть оппозиционные активисты, правозащитники, а также главы государств, правительств и международных организаций – в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем создатель шпионской программы, позволяющей взламывать смартфоны – израильская корпорация NSO Group – утверждает, что список предполагаемых целей программы Pegasus не является достоверным.

Израиль ранее создал комиссию для расследования дела вокруг системы Pegasus.