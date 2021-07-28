В Красноярском крае, по неподтвержденным данным, из-за нападения медведя погиб турист

Это уже второй случай за это лето.

Дикое животное напало на группу отдыхающих, сообщила администрация красноярского парка «Ергаки». Всего было четыре человека, один из них скончался в результате нападения.

По данным следственного комитета, остальным туристам удалось убежать, до ближайшего места, где была связь, им пришлось идти около 5-6 часов. Следственно-оперативная группа уже вылетела на место ЧП. Тело мужчины пока не обнаружено. Вместе с тем, по данным следственного комитета, это мог быть москвич 1979 года рождения.

Руководство парка уже обратилось в региональное министерство экологии и рационального природопользования с предложением временно полностью закрыть парк для посещения или хотя бы ограничить его территорию для пеших туристов. Администрация особо охраняемой природной территории рассказала агентству «Интерфакс», что из-за нехватки сил и средств они не могут регулировать численность медведей на территории Араданского хребта.

Это уже второе нападение медведя на человека в «Ергаках» за это лето. Месяц назад дикое животное набросилось на группу из 13 человек, в результате 1 погиб, еще один пострадал.