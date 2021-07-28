Преображенский суд столицы рассмотрит сегодня уголовное дело в отношении муниципального депутата Люси Штейн

Ее обвиняют в нарушении санитарных норм.

Следствие уверено, что Штейн и еще несколько сторонников политика Алексея Навального незадолго до январских акций в поддержку оппозиционера через социальные сети активно призывали граждан участвовать в акции. При этом в этот период времени в столице и ряде других городов страны были введены ограничения на проведения массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. В результате, утверждает Следственный комитет, на митинг пришли граждане, которые, согласно предписанию Роспотребнадзора, должны были находиться на карантине из-за подтвержденного диагноза.

Теперь же муниципальный депутат Люся Штейн проходит фигурантом по так называемому «санитарному делу». Ей вменяют 236 статью уголовного кодекса. Если суд признает политика виновной, ей грозит наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей, принудительные работы до трехсот шестидесяти часов или ограничение свободы сроком до одного года.

Заседание начнется в 10:30 по Москве.