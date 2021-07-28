Причиной взрыва газа в жилом доме в Барнауле могла стать неисправность газового оборудования

Об этом ТАСС сообщили а краевом управлении СК. По данным городской администрации, из 30 квартир в двух

подъездах эвакуированы 32 человека. Для них организовывают пункт временного размещения. В результате взрыва произошло

обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара в результате

случившегося не возникло. Пострадали женщина и ребенок, они

госпитализированы.