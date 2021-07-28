Об этом ТАСС сообщили а краевом управлении СК. По данным городской администрации, из 30 квартир в двух
подъездах эвакуированы 32 человека. Для них организовывают пункт временного размещения. В результате взрыва произошло
обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара в результате
случившегося не возникло. Пострадали женщина и ребенок, они
госпитализированы.
Причиной взрыва газа в жилом доме в Барнауле могла стать неисправность газового оборудования
Об этом ТАСС сообщили а краевом управлении СК. По данным городской администрации, из 30 квартир в двух