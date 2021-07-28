Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Лучшее время показали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь

золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.