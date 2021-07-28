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06:12, 28 июля 2021

Таганский суд Москвы рассмотрит жалобу на решение суда оштрафовать Facebook на общую сумму 26 млн руб

Таганский районный суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу на решение суда первой инстанции оштрафовать Facebook на общую сумму 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

Ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян считает, что судиться с Роскомнадзором бесполезно и ни к чему не приведет.

Дарбинян отметил, что угроза блокировки Facebook, YouTube и других ресурсов, сохраняется, и всё зависит от того, как иностранные корпорации будут исполнять российские законы.


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