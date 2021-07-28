Первая партия российской вакцины Спутник поступит в Бразилию

Вакцина поступит в северо-западные штаты страны, которые вели переговоры с агентством санитарного надзора Анвиса. В конце июня этот орган все таки одобрил применение российской вакцины в ряде штатов, но с некоторыми оговорками. Властям регионов запретили приобретать препарат в количестве не превышающим 1 процент от населения и обязали следить за тем, как проходить вакцинация и сообщать о каждом случае возникновения побочных эффектов. В случае, если их количество не будет значительным, Анвиса может разрешить ввозить дополнительные партии. Издание Коммерсант напоминает о том, что Минздрав США не рекомендовал Анвисе покупать Спутник, делая это в рамках борьбы «со зловредным влиянием России, Кубы и Венесуэлы в регионе».

Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом – более 19 миллионов человек.