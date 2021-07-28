Россия возобновит биржевые торги по реализации зерна из запасов федерального фонда для регулирования цен на продукцию

Россия возобновит биржевые торги по реализации зерна из запасов федерального фонда для регулирования внутренних цен на продукцию.

На бирже сегодня будут выставлены ячмень урожая 2013-2016 годов и пшеница 3-го и 4-го классов от 2014-2016 годов. Как уточняют в Объединенной зерновой компании, торги будут проводиться по заранее составленному расписанию и в соответствии с правилами Национальной торговой биржи, вступившими в силу на прошлой неделе.

Товарные интервенции призваны регулировать внутренние цены. Так, в рамках торгов государство закупает зерно для поддержки аграриев и выпускает его на рынок для сдерживания цен. В прошлый раз аналогичные торги проводились в феврале этого года, тогда было продано почти 11 тонн пшеницы 3 класса урожая 2016 года.

Первая товарная интервенция была проведена в России в 2001 году.