Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина опасным человеком

Характеристику российскому президенту американский лидер дал в штаб-квартире офиса директора Нацразведки.

«У моего российского коллеги есть реальная проблема». «Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? Восьмая из самых больших в мире? Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным.»

Байден также сказал, что у американской разведки есть данные, которые позволяют полагать, что Россия уже вмешивается в американские промежуточные выборы 2022 года.