Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина опасным человеком. Характеристику российскому президенту американский лидер дал в штаб-квартире офиса директора Нацразведки:

«У моего российского коллеги есть реальная проблема». «Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? восьмая из самых больших в мире? Он знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным»

Байден также сказал, что у американской разведки есть данные, которые позволяют полагать, что Россия уже вмешивается в американские промежуточные выборы 2022 гда



По сведениям издания Politico, Байден не хочет вводить санкции против Путина и его окружения. Источники издания утверждают, что советники американского президента не рассчитывают на «ощутимые результаты» от введения таких рестрикций и предполагают, что ограничительные меры против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. В пример они приводят санкции, которые вводились при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также, по данным издания, в администрации Байдена считают, что чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, при котором ядерное оружие может попасть «в ненадежные руки».