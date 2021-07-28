Сотрудники к разработчика видеоигр Activision Blizzard сегодня проведут забастовку.

Как сообщает информированное издание Axios, они будут протестовать против неравной оплаты труда, сексизма и харассмента в компании. Ранее на Blizzard подали в суд из-за многолетней дискриминации женщин на рабочих местах. Акция состотся в калифорнийском городе Ирвайн. Среди продуктов компании популярная в мире игра World of Warcraft.