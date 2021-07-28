Джо Байден, возможно введет обязательную вакцинацию для федеральных служащих.

По сведениям CNN, уже завтра президент США планирует ввести требование об обязательной прививке от коронавируса или регулярной сдаче ПЦР-тестов для работников всех федеральных ведомств, в том числе контрактников. По словам источника телеканала, решение еще дорабатывается. Предполагается, что пока оно не коснется военных. Накануне Байден подтвердил, что возможность введения обязательной вакцинации для федеральных служащих «рассматривается». Кроме того, в начале недели такое требование для государственных и муниципальных служащих ввели власти штата Калифорния и города Нью-Йорка.
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