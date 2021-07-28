Разрешения на полеты на курорты Египта, а также в Каир, запросили девять авиакомпаний.

Как следует из материалов на сайте Росавиации, то «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir, Royal Flight. Россия возобновит авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа.