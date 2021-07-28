Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах.

Основанием для этого должны стать особые обстоятельства. Согласно Семейному кодексу, таковыми признаются беременность, рождение ребенка или непосредственная угроза жизни жениха или невесты. Максимальное время для совершения административных процедур при особых обстоятельствах составляет 150 минут с учетом времени в пути для сотрудника ЗАГСа.
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