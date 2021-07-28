В Минздраве планируют новые ограничения по распространению электронных сигарет

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, среди предлагаемых мер: производство стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения;

запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителей; введение запрета на ароматизаторы красители и усиливающие зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. По данным ВОЗ, общее число курящих на сегодняшний — 1 млрд человек, при этом табак является причиной смерти 8 млн человек в год, в том числе 1 млн — от пассивного курения.