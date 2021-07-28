В Белом доме будут следовать новым рекомендациям санитарных властей страны.

Как сообщил представитель американской администрации, уже с сегодняшнего дня от сотрудников резиденции президента будут требовать носить защитные маски. Накануне в США даже прошедшим вакцинацию лицам было рекомендовано носить средства индивидуальной защиты в помещениях в тех районах, где наблюдается быстрое распространение коронавируса.
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