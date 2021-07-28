В Швейцарии закрыто расследование отмывания денег, похищенных из российского бюджета.

Прокуратуре не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом швейцарского разбирательства, были получены в результате преступления. Расследование началось 10 лет назад по заявлению компании Hermitage Capital британского бизнесмена Билла Браудера. С ней сотрудничал российский аудитор Сергей Магнитский, который, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета 230 млн. долл. После этого Магнитский сам был обвинён в мошенничестве и помещён в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто ответственности не понёс, а Браудер стал инициатором принятия в США и других странах так называемых законов Магнитского – о санкциях в отношении нарушителей прав человека.