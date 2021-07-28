В Швейцарии закрыто расследование отмывания денег, похищенных из российского бюджета.

Прокуратуре не удалось доказать, что средства, являющиеся предметом швейцарского разбирательства, были получены в результате преступления. Расследование началось 10 лет назад по заявлению компании Hermitage Capital британского бизнесмена Билла Браудера. С ней сотрудничал российский аудитор Сергей Магнитский, который, как утверждает Браудер, вскрыл схему хищения из российского бюджета 230 млн. долл. После этого Магнитский сам был обвинён в мошенничестве и помещён в СИЗО, где погиб в 2009 году. В России за смерть Магнитского никто ответственности не понёс, а Браудер стал инициатором принятия в США и других странах так называемых законов Магнитского – о санкциях в отношении нарушителей прав человека.
Самое обсуждаемое
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..