Немецкое руководство «Петербургского диалога» приостанавливает все двусторонние мероприятия.

Как заявил сопредседатель форума от Германии Рональд Пофалла, это связано с тем, что ряд членских организаций признаны в России «нежелательными». Из-за этого совместное заседание правления, запланированное на июнь, было отменено. Немецкое правление с предупредило, что 19-й «Петербургский диалог», который должен пройти в октябре в Калининграде, состоится только в том случае, если признанные нежелательными организации смогут беспрепятственно в нем участвовать. «Петербургский диалог» был создан в 2001 году по инициативе президента России Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера. В мае ГП признала нежелательными в России «Форум русскоязычных европейцев», Центр либеральной современности и организацию «Немецко-русский обмен».