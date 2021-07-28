По сведениям издания Politico, Байден не хочет вводить санкции против Путина и его окружения.

Источники издания утверждают, что советники американского президента не рассчитывают на «ощутимые результаты» от введения таких рестрикций и предполагают, что ограничительные меры против российских олигархов только усилят их зависимость от государства. В пример они приводят санкции, которые вводились при Бараке Обаме и Дональде Трампе. Также, по данным издания, в администрации Байдена считают, что чрезмерно жесткие меры могут привести к кризису в России, при котором ядерное оружие может попасть «в ненадежные руки».
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