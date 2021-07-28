По меньшей мере 22 внутренних авиарейса отменены в Японии из-за тайфуна «Непартак».

Сегодня утром он достиг северо-восточного побережья страны. По данным метеоуправления Японии, скорость ветра в центральной части тайфуна сейчас составляет 20 м/с, при порывах — 30 м/с. Специалисты прогнозируют, что в течение суток в северо-восточных регионах выпадет около 100 мм осадков и предупреждают об опасности схода оползней и повышения уровня воды в реках. Отменено более 20 внутренних авиарейсов. «Непартак» стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Изначально предполагалось, что он пройдет через Токио, где проходят Олимпийские игры. Однако траектория тропического шторма изменилась.