Медицинские власти США обновили рекомендации по использованию защитных масок.

Теперь их следует носить в помещениях как непривитым от коронавируса, так и тем, кто сделал прививку. Обязательное ношение масок введено в школах. До сих пор предполагалось, что прошедшие вакцинацию ученики и персонал смогут обходиться без них. В мае вакцинированным американцам разрешили не использовать маски в помещениях и людных местах. В настоящий момент заражения штаммом «дельта» составляют 83% всех случаев коронавируса в США.