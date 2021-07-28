Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes.

Место в рейтинге обеспечивают доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковых системах, а также количества подписчиков в Instagram и на YouTube.

По сведениям издания, бьывший чемпион UFC заработал за год $12 млн. На второе место вырвался рэпер Алишер Моргенштерн. Бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял пятое место. Шестое место у хоккеиста Александра Овечкина, девятое — футболиста Артема Дзюбы.