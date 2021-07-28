Дмитрия Булыкина исключили из списка партии «Родина» на выборы в ГД.

Как сообщается в Telegram-канале ЦИК, бывший игрок сборной России по футболу владеет облигациями зарубежных компаний. Также из списка исключили еще четверых кандидатов с судимостью и с иностранным гражданством. В итоге ЦИК зарегистрировал список «Родины» из 280 человек