Не привитые от COVID-19 жители Чечни бубут частично ограничены в правах.

Как сказал зампред правительства республики Вахит Усмаев, они не смогут ходить в магазины, мечети, заведения общепита и пользоваться общественным транспортом. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, за последние недели Чечня по темпам вакцинации вошла в тройку лидеров среди российских регионов. А глава чеченского минздрава Эльхан Сулейманов утверждал, что в республике добились коллективного иммунитета. По его словам, хотя бы один укол получили более полумиллиона человек — 60% взрослого населения Чечни.