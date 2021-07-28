Джо Байден высказался за сотрудничество с Москвой и Пекином.

Хотя, по его словам, Россия и Китай являются соперниками и конкурентами США. В качестве примера областей, где интересы государств совпадают, американский президент привел борьбу с изменением климата. По его словам, вызовы, связанные с изменением климата, уже форсируют нестабильность как в США, так и по всему миру. В частности, американский президент упомянул, что что потепление в Арктике запустило конкурентную борьбу за ресурсы этого региона.