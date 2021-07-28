В Минздраве планируют разработать новые меры по ограничению распространения электронных сигарет.

Об этом в своем Telegram-канале пишет замглавы ведомства Олег Салагай. По его словам, в планах Минздрава — переход на «обезличенные» упаковки для электронных сигарет, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ; введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Напомню, в прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравниваются к обычным.
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