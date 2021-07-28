Страны ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от COVID-19.

Это на заседании Генсовета организации констатировал ее официальный представитель Кит Рокуэлл. По его словам, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия на эту тему состоится 13-14 октября. Рокуэлл пояснил, что достижению консенсуса препятствуют разногласия по вопросам о длительности приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции она будет распространяться. К приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины с целью расширения их производства ранее призвала ВОЗ.