Суд в Гомеле признал экстремистскими информресурсы телеканала «Белсат».

Польский спутниковый телеканал на белорусском языке освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов в августе 2020 года. У сотрудников канала в Белоруссии неоднократно проводились обыски, журналистов задерживали на протестных акциях. В феврале суд в Минске приговорил к реальным срокам заключения двух журналисток канала за прямой эфир с акции протеста 15 ноября. Их обвинили в организации грубого нарушения общественного порядка.