ЕСПЧ запретил России экстрадировать на родину жителя Белоруссии — участника протестов 2020 года.

Об этом сообщает признанный российскими властями иноагентом комитет «Гражданское содействие». Согласно постановлению суда, гражданин Беларуси не может быть выдан белорусским властям до вынесения окончательного решения ЕСПЧ. При этом суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для его безопасности. Ранее Россия, не смотря на запрет ЕСПЧ, экстрадировала известного белорусского спортсмена Алексея Кудина, который во время протестов в Минске избил задерживавших его сотрудников милиции. На родине ему грозит до 5 лет колонии.
Самое обсуждаемое
+ 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..