ЕСПЧ запретил России экстрадировать на родину жителя Белоруссии — участника протестов 2020 года.

Об этом сообщает признанный российскими властями иноагентом комитет «Гражданское содействие». Согласно постановлению суда, гражданин Беларуси не может быть выдан белорусским властям до вынесения окончательного решения ЕСПЧ. При этом суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для его безопасности. Ранее Россия, не смотря на запрет ЕСПЧ, экстрадировала известного белорусского спортсмена Алексея Кудина, который во время протестов в Минске избил задерживавших его сотрудников милиции. На родине ему грозит до 5 лет колонии.