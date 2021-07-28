КПРФ проведет пикеты по всей России в поддержку бизнесмена Павла Грудинина.

Об этом сообщает интернет издание «Открытые медиа» со ссылкой на зампреда ЦК партии Владимира Кашина. По его словам, акции планируется провести 30 и 31 июля, а также 1 августа. Помимо этого, КПРФ планирует подать заявки на митинги 14 и 19 августа и на 1 сентября. Грудинин был снят ЦИКом с регистрации кандидатом в депутаты ГД из-за, незакрытых, как утверждали в комиссии, счетов в зарубежных банках. Коммунисты намерены добиваться восстановления его в федеральном списке компартии.