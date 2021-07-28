Джо Байден выступил с резкой критикой Владимира Путина.

Выступая офисе директора Нацразведки, Президент США сказал, что у его российского коллеги «есть реальная проблема — он руководит экономикой, у которой кроме ядерного оружия и нефтяных скважин больше ничего нет. По оценке Байдена, Путин действительно находится в неприятном положении, и это делает его еще более опасным.