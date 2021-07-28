Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от ковида.

Как передает ТАСС, отныне их следует носить повсеместно, где имеет место значительное и быстрое распространение коронавируса, в т.ч в учебных заведениях. Санитарные службы предупреждают, что что в редких случаях вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью «дельта» уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим. В мае полностью вакцинированным жителям страны разрешили не носить маски в большинстве случаев. Президент США Джо Байден уже заявил, что будет соблюдать новые рекомендации.