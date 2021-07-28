Прокуратура запросила для экс-замглавы Росгвардии 8 лет колонии.

Генерал-лейтенант Сергей Милейко обвиняется в мошенничестве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Елену Капчинскую, приговор будет оглашен 30 июля. Курировавший тыловые вопросы Милейко по указу Владимира Путина был отправлен в отставку летом прошлого года. В прошлом году генерал был задержан в Москве по обвинению в махинациях с закупкой обмундирования для Росгвардии. Также, по версии следствия, Милейко незаконно получил квартиру в доме, где его супруга открыла парикмахерскую.
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